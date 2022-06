Homohuwelijk in de kerk moet volgens dominee Jacob gewoon kunnen: ‘We kijken te veel naar heteronorm’

De vraag kwam in de aanloop naar hun bruiloft een paar keer voorbij: ‘Mogen jullie eigenlijk wel trouwen?’ De huwelijksviering, zoals die van Cor Verbree (64) en David Geerman (39) zaterdag in de Hoeksteen in Monster, is nog steeds niet in elke kerk toegestaan. In de Bijbel staan immers genoeg teksten die je kan uitleggen als afkeurend tegen een liefdesrelatie tussen twee mannen. De kerkelijke leer is dan ook vaak genoeg onderwerp van discussie en de acceptatie van de lhbti-gemeenschap loopt nog altijd achter.