Honey Highway racet naar de finale

Even Vragen AanHoney Highway, het initiatief van Schipluidense Deborah Post is genomineerd voor de Making Waves Award. Honey Highway zaait kilometers wilde bloemen in bermen langs rijkswegen, spoorrails en op dijken om de bijenpopulatie te redden. Post staat 7 september op de Afsluitdijk voor de grote finale.

Hoe komt u in de finale?

,,Dat is eigenlijk wel mooi. Ik gaf vorig jaar een presentatie over Honey Highway in Scheveningen, zonder te weten dat het een voorronde voor Making Waves was. Daar ben ik geselecteerd en nu staat Honey Highway in de finale.’’

Het was dus niet gepland?

,,Nee, eerlijk gezegd verbaast het mij ook, maar ik ben blij dat ik de bijen een breder podium kan geven. Ik sta tussen grote initiatieven op het gebied van waterinnovatie, terwijl het innovatieve van mijn idee is dat het erg eenvoudig is. Iedereen kan het doen door simpelweg meer wilde biologische bloemen te zaaien. Voor de andere ideeën zijn technisch geschoolde mensen nodig.’’

Klein maar fijn?

,,Het is mooi om te zien dat veel mensen zich inzetten voor bijen. Ik ben in 2015 met Honey Highway begonnen en we hebben een aantal succesvolle projecten gerealiseerd. Overal in Nederland willen mensen iets doen. Dat geeft veel voldoening.’’

Gaan voor goud?

,,Het is een eer om deel te nemen, maar ik doe mee om de bijen te redden, niet om de prijs te winnen. Het liefst zaai ik de Afsluitdijk vol met wilde bloemen als ik daar dan toch ben.’’