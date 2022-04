Hoofdarrangeur Heleen gaat voor wow-effect tijdens Floriade: ‘Belevingskas moet bezoekers inspireren’

Top-arrangeur Valstar speelt creatieve hoofdrol op wereldtuin­bouw­ex­po 2022, dankzij haar kleurt Floriade Westlands

Of ze nog een droom heeft? Heleen Valstar, Westlands beroemdste arrangeur op het gebied van (droog)bloemen, groenten en fruit, zwijgt even. Want de afgelopen jaren is er al zoveel succes geweest. Keukenhof-paviljoens, bloemrijk royaal aankleden voor koninklijke staatsbezoeken, vele prijzen, duizend-en-een-nacht bruiloften in de Golfstaten. „Nog een droom?”, herhaalt ze en dan: „Ik weet het, het decoreren van een paleis, al weet ik nog niet welk.”

