Hoogheemraadschap van Delfland heeft een nieuwe coalitie: BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen

Geen goede ov-verbindin­gen Flora Campus Westland? ‘Dan kunnen bewoners en studenten geen kant op’

Een hoogwaardig openbaar vervoer is essentieel voor het slagen van Flora Campus Westland. Want zonder goede bus- of metroverbinding kunnen bewoners, studenten of medewerkers van bedrijven geen kant op. Daarom moet dat ook meteen vanaf het begin goed geregeld worden. ,,Het gaat om het complete plaatje.”