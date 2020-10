Hoogheemraadschap van Delfland pakt plaag aan: ‘Wij zijn helemaal klaar met die rivierkreeft’

Afslaande automobi­list ziet motorrij­der over het hoofd, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

29 september Een motorrijder is vanavond gewond geraakt toen een afslaande automobilist hem over het hoofd zag op de kruising Noordweg met De Rhijenhof in in Wateringen. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.