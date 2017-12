Hoornblazen om traditie in ere te houden

Even vragen aanHenk Zegwaard blaast 17 december samen met zeven anderen op zijn hoorn in het Staelduinse Bos in 's-Gravenzande, om het oude Oost-Nederlandse gebruik van midwinterhoornblazen in stand te houden. De blazers verrassen wandelaars met hun unieke geluid.

Wat is het midwinterhoornblazen?

"Het midwinterhoornblazen mag alleen in de dagen voor Kerstmis, dat is traditiegetrouw zo. Met het blazen wordt het terugkeren van het licht gevierd. De oud-Nederlandse traditie komt uit Twente, de Veluwe en de Achterhoek en werd ook gebruikt om mensen bij elkaar te roepen voor gezelligheid. De hoorn bevat een vijftal tonen, is 1,60 meter lang en vaak zelfgemaakt van berken-, wilgen- of elzenhout."

Is het lastig te bespelen?

"Je hebt er een lange adem voor nodig, daarom oefenen wij ook in november. Na een paar minuten wil je graag dat iemand anders het overneemt, gelukkig is het traditie dat wij elkaar afwisselen op dat moment. Als de echo van de een weg is, mag de ander beginnen met spelen."

Hoe bent u begonnen?

"Ik was lid van de ANWB en las in hun blad wat over dit onderwerp, ik was een tijdje later in de buurt en heb daar ervaring met het instrument opgedaan. Ik vond het daar gezellig en het klonk leuk."

Hoe bevalt het nu?