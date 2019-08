Horeca op Buitenplaats Ockenburgh slaat nieuwe weg in: ‘We zijn eigenlijk een sociaal vangnet’

In juni volgend jaar komt er een nieuw horecaleerwerkbedrijf op Buitenplaats Ockenburgh, waar mensen zullen worden opgeleid om met kwalificaties en zelfvertrouwen terug te keren op de arbeidsmarkt. In de villa komt dan een brasserie die overdag en 's avonds open zal zijn. De kas, die een paar jaar geleden door Westland Marketing werd overgedragen, krijgt een educatief en multifunctioneel karakter.

Met de restauratie van de villa is volgens de stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) het moment aangebroken om de volgende stap te zetten: van pop-up in de oude villa naar Brasserie Ock in de kas naar een horecaleerwerkbedrijf in de gerestaureerde villa, met daarin een gebruiksruimte van 1000 vierkante meter. Hier is ruimte voor onder meer horeca, vergaderingen en culturele evenementen.

Quote We zijn eigenlijk een sociaal vangnet Brekelmans

,,Wie de nieuwe ondernemer wordt, is nog niet bekend", laat Petra Brekelmans van de stichting weten. ,,Wij hebben een adviseur in de arm genomen, die wordt betaald door de Rabo Foundation. Die adviseur heeft veel ervaring met het oprichten van een sociaal werkbedrijf. We hebben 150 vrijwilligers, van wie sommige mensen echt gestrand zijn en niet meer aan het werk komen. We zijn eigenlijk een sociaal vangnet, maar gaan nu een horecabedrijf starten waarin begeleiding van mensen leidt tot certificering en een terugkeer op de arbeidsmarkt."

Ondernemers

De stichting wil daarbij gaan samenwerken met ondernemers uit de buurt. Brekelmans: ,,We beginnen met tien mensen per jaar op de arbeidsmarkt te zetten. In het nieuwe Kijkduin komt alleen maar horeca. We willen met elkaar kijken hoe we die mensen kunnen plaatsen."

Dit nieuwe initiatief wordt eind november in de markt gezet. ,,Brasserie Ock stopt begin juni", zegt Brekelmans. ,,En we hopen dat de bouw in maart klaar is. De hele binnenkant van het hoofdhuis moet nog gerestaureerd worden. Het was zeven jaar geleden toen we begonnen de bedoeling dat Ock tijdelijk zou zijn. Die tijdelijkheid is nu voorbij, met wederzijdse goedkeuring van zowel de stichting als de brasserie.”