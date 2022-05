‘Houd je poes ‘s nachts binnen, anders verliezen we gruttootjes en kievitjes’

De meeste weidevogelkuikens zijn inmiddels uit het ei en lopen rond in de weilanden. De kwetsbare gruttootjes en kievitjes vallen alleen nu ten prooi aan katten. Daarom is de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ gestart. ,,Doe een kleine moeite en houd uw (boerderij)kat deze twee maanden ‘s nachts in huis of in de schuur”, roept Henk van de Kamp op.