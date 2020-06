House of Lords gaat horeca verzorgen in Villa Ockenburgh: ‘Dit is echt pionieren’

De bekende Haagse cateraar House of Lords is de nieuwe horecaondernemer in Villa Ockenburgh, op de grens van Monster en Den Haag. De kas is vanaf vandaag weer open voor een hapje en een drankje en het restaurant volgt half augustus.

Aan het restaurant in de villa wordt nog flink gewerkt, maar het einde is in zicht. En het einde van de werkzaamheden vormt dan weer een heel nieuw begin. Daarmee krijgt het stormachtige sprookje van de stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh uiteindelijk toch een goede afloop.

Villa Ockenburgh BV, een nieuw bedrijf dat is opgericht door Raymond Talsma en Leon Harinck van House of Lords, gaat alle horeca voor zijn rekening nemen op het landgoed. In de tijdelijke horeca in de kas naast de villa en straks in het restaurant komt een aantal leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken die op Ockenburgh worden klaargestoomd om later door te stromen naar horecagelegenheden in de buurt. De eerste leerling is al begonnen.

Quote Dit is echt pionieren, maar het voelt nu al heel vertrouwd Raymond Talsma