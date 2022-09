Hudson to Hudson Ride week verplaatst vanwege slechte weersvoorspellingen

De Hudson to Hudson Ride is écht een feel-goodevent, waarbij de gezamenlijke sfeer en saamhorigheid belangrijker zijn dan de individuele sportieve prestatie. Daarom heeft de organisatie besloten de tocht een week later te houden met betere weersvooruitzichten. Alle routes, start, pauze- en finishpunten blijven hetzelfde. Deelnemers krijgen per e-mail bericht over de verschuiving van het evenement.