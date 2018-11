Hulpsint uit Schipluiden heeft het druk: ‘Na 5 december ben ik kilo's afgevallen’

Aad van Meurs staat altijd aan. Het is de ADHD, zegt hij, daardoor is er altijd een bepaalde spanning. Altijd een opgeladen batterij, om het zo maar te zeggen. Met een blik vol energie en een lach op zijn gezicht kijkt hij je aan. Tegen de muur van zijn woning in Schipluiden staat zijn gouden staf te rusten tot het volgende bezoek. De rode tabberd hangt uit aan de kapstok, zijn pruik ligt boven te drogen. ,,Ik zweet zoveel als ik Sint speel, na 5 december ben ik kilo’s afgevallen.”



,,Het was zo leuk gisteren. Ondanks dat ze me kennen bij de Zonnebloem, want daar ben ik ook vrijwilliger, waren ze toch gespannen. Die ouderen zaten als kleine kinderen te wachten tot Sinterklaas binnenkwam. Gespannen of ik ze naar voren zou roepen.”