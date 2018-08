Iedereen wil gratis tomaatjes: 'Hier kan ik de hele winter van eten'

Nog voordat de klok 13.00 uur had geslagen en de ophaalactie officieel van start ging, stond het terrein van Greenco in Honselersdijk al helemaal vol met auto's. Vrachtwagens die er moesten laden en lossen konden er niet eens meer op. Haastig snelden twee werknemers zich naar de ingang met oranje vestjes om het verkeer te regelen.

,,Deze topdrukte hadden we echt niet verwacht", zegt Ab van Marrewijk. De kweker stelde zes miljoen tomaatjes beschikbaar omdat ze niet meer goed zijn voor de handel. Gisteren zetten ze een advertentie op Marktplaats. In Honselersdijk, Someren, Middenmeer en in restaurants in Utrecht, Den Haag en Amsterdam konden de 'Tommies' gratis worden afgehaald.

Bepakt met plastic bakken, kratten, emmers en plastic zakken kwam het publiek de gratis tomaatjes ophalen. Sommigen legen de kratten vol tomaatjes linea recta in hun fietstassen. Anderen lopen drie of vier keer heen en weer naar hun auto met kisten vol tomaten. 'Het is voor de hele buurt hoor', klinkt het verontschuldigend. Anderen maken er tomatenpuree van. ,,Ik kan hier de hele winter van eten", zegt Sumbul Ayden uit Den Haag.

,,Soms vraag je af wat mensen gaan doen met al die kilo's tomaten", zegt van Marrewijk. ,,Mensen zijn wel wat hebberig en niet zo netjes. Dat had ik niet verwacht. Als iets op de grond valt, laten ze het gewoon liggen."

Doorgeslagen

Met als gevolg dat er overal platgestampte tomaatjes liggen. ,,Het is bijna van de gekke dat dit gratis weggegeven moet worden. Waarom kan dit niet gewoon verkocht worden?", vraagt Sonja Harigsma uit Leiden zich af. ,,Dit kan je toch ook gewoon kopen in de supermarkt. We zijn in Nederland een beetje doorgeslagen."

Van Marrewijk legt uit dat de tomaatjes er nu heel goed uit zien, maar dat dat over een paar dagen waarschijnlijk anders is. ,,Deze tomaten komen van een nieuwe teelt. Ze hebben een soort babyhuidje. Heel zacht. Ze kunnen nog niet zo heel goed tegen de hitte die we de afgelopen tijd hebben gehad. Nu ziet het er nog goed uit, maar als je ze in plastic bekertjes gaat stoppen voor de verkoop, zijn ze over drie of vier dagen niet meer goed."