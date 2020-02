Wees er snel bij, want op is op, wil Cobi bijna zeggen. Veel beschikbare huizen zijn er niet, want iedereen wil in De Lier blijven wonen. Hetzelfde geldt voor Cobi en Arie. De Rembrandtstraat wordt ingeruild voor een bijzonder project in het buitengebied van het dorp. ,,We kochten hier in 1995 een stuk grond. Heel uniek dat er toen in de dorpskern vijf kavels beschikbaar kwamen'', vertelt Cobi.



Er werden vijf woningen met een woon-werkbestemming gebouwd. ,,Wij hebben met behulp van een architect ons droomhuis gerealiseerd. Een groot leefhuis met de keuken als centrale punt. Perfect voor ons en onze drie jonge kinderen. Naast het woongedeelte is er ook een atelier.‘’



Het huis staat op een steenworp afstand van het levendige centrum van De Lier, maar tegelijkertijd waan je je midden in de natuur. Het huis is vrijstaand, met rondom tuin. ,,Er is geen hoogbouw in de buurt, dus je zit overal lekker vrij. We hebben zowel voor als achter een grote glazen pui met een spectaculair uitzicht. Haast schilderachtig.''