IJspret op schaatsbaan in De Lier

Volop ijspret op de Piet Keyzerbaan in De Lier. De schaatsbaan is vandaag om 9.00 uur opgegaan. IJsvereniging Hard Gaat-ie is blij dat het nieuwe schaatsseizoen in de buitenlucht is begonnen. Veel leden waren vanmorgen al op het ijs te vinden. AD-journalist Rianne de Zeeuw was erbij.