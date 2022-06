IJssalon LKKR dicht vanwege incident: ‘We betreuren dat Westlanders zo met elkaar omgaan’

Economie in Den Haag en omstreken groeit minder hard dan gemiddeld in Nederland

De economie in de regio Haaglanden blijft dit jaar naar verwachting verder doorgroeien. De toename in de regio ligt tussen de 2,0 en 2,5 procent. Dat is minder dan de gemiddelde groei van 2,9 procent in Nederland. De economie in Den Haag groeit daarmee minder hard dan in de andere grote steden.

24 juni