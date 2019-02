‘Ik denk dat ze in Engeland nog niet doordrongen zijn van de gevolgen van Brexit’

Meszwaaier is ontoereke­nings­vat­baar en moet worden opgenomen

16:43 Alaa al A. (28), die in augustus in Naaldwijk op straat met een mes zwaaide, is volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij krijgt daarom geen straf opgelegd, maar moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat bleek vandaag tijdens de uitspraak in de zaak tegen de Syriër.