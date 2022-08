Ik stel voor om de portefeuille van Ben uit te breiden met de vergunningverlening voor evenementen

Gezond­heids­goe­roe Rob Baan preekt zijn evangelie in de kerk

Eén keer per jaar mag een niet-religieuze regiogenoot preken in de Oude Kerk in Naaldwijk. Dit jaar is dat dé Westlandse gezondheidsgoeroe Rob Baan van Koppert Cress. De zogenoemde Preek van de Leek is het openingsonderdeel van de manifestatie WOOK (Westland ontmoet in de Oude Kerk), die een onderdeel is van de bredere manifestatie Westland Ontmoet.

18 augustus