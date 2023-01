In de ban van oude drive in shows na documentaire: ‘Generaties muzikaal opgevoed met Tarantula’

Westland is de komende weken in de ban van de unieke drive in shows ‘Tarantula’, die decennia geleden tienduizenden jongeren trokken. Er zijn speciale filmvoorstellingen, een feestavond in Monster en een massale show in Wateringen. Codewoorden: Herinneren jullie deze nog, nog, nog….

Het nostalgische herbeleven van de muzikale jaren 60, 70 en 80 uit de vorige eeuw is begonnen nadat de Poeldijkse filmmaker Angelo Damen een beeldportret is gaan maken van ‘Nic van Leeuwen; de eerste muziekpionier van het Westland’.

Hij was het die al die jaren – en nog steeds – talloze plaatjes draaide in allerlei Westlandse locaties, in schuren, dancings, feestzalen als De Leuningjes of hardrockcafés als De Wip. Hij was het ook die betrokken was bij de illegale radiozender Radio Veronica en met zijn eigen drive in shows op pad ging. „Generaties Westlandse jongeren heeft hij muzikaal opgevoed,” aldus Damen.

Documentaire

Zijn 51 minuten durende documentaire Nic van Leeuwen; de eerste muziekpionier van het Westland gaat komende zondag 8 januari in première in het Westlands Museum. Dat gebeurt omdat daar de naadloos bij Tarantula passende expositie ‘Jeugdcultuur in het Westland’ is te bezoeken.

Het Tarantulagevoel is dan echt weer terug! Gustaaf van Gaalen, Westlands Museum



Die middag is sterdiscjockey Nic van Leeuwen daar in De Hooiberg ook aanwezig, met draaitafels, plaatjes van vinyl en ouderwetse praatjes. „Het Tarantulagevoel is dan echt weer terug!” aldus Gustaaf van Gaalen van het museum.

De film is daarna voorlopig iedere zondag te zien. „We wachten gewoon af hoe groot de belangstelling blijft”, aldus Van Gaalen.

Fata Morgana

Op 11 februari is er een filmvoorstelling met feestavond in Fata Morgana in Monster. Ook dan zal Van Leeuwen er zijn. Naast de vertoning van de documentaire zal hij als de ‘wereldberoemde’ DJ Will Stewart weer ‘zijn’ mooiste muziek laten horen.

Ten slotte staat er dan voor 22 april het massale herinneringsfeest ‘Tarantula at the last crusade’ op het programma in de Velo sporthal in Wateringen.

