In deze gemeenten eisen twintigers actie, want peperdure gemeenten jagen jongeren weg

De VVD zwicht niet overal voor de woorden van Rutte, in dit dorp blijven de liberalen tegen een azc

Waar Mark Rutte de rebellerende VVD-fractie deze week terug in het hok kreeg, zijn de liberalen elders in het land minder onder de indruk van de premier. In de welvarende gemeente Midden-Delfland keert de plaatselijke VVD-fractie zich per direct tegen de komst van een grootschalig asielzoekerscentrum.

9 november