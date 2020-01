Inbrekers Filmclub in De Lier krijgen na ruim drie jaar tóch straf

Tot zijn verbazing gingen de twee inbrekers, die in hoger beroep zijn veroordeeld tot cel- en werkstraffen, in april vorig jaar in cassatie bij de Hoge Raad. Cassatierechtspraak is de laatste mogelijkheid om een uitspraak in een rechtszaak in Nederland aan te vechten. Verdachten kunnen in cassatie gaan als zij vinden dat een gerechtshof fouten heeft gemaakt bij de rechtszaak.