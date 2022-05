Inbrekers gooien tuinbeeld door raam en nemen iPads, laptops en mobiele telefoons mee

Moslims hopen tijdens Suiker­feest op betere relaties met gemeente

Wat Kerstmis is voor christenen, is het Suikerfeest voor belijdende moslims. Het einde van de ramadan wordt ook door Westlanders met Marokkaanse en Turkse wortels uitbundig gevierd. Het gebeurt echter in een omgeving waar moslims weinig begrip ondervinden. ,,Er zijn veel spanningen met de politiek geweest. Ik hoop dat de relaties de komende jaren kunnen worden verbeterd.”

11:37