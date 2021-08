Indrukwekkende klus: Robot graaft kabels voor de kust

De onderwaterrobot Deep Dig-it was deze week actief in de Rotterdamse Maasmond, waar een derde kabel werd aangelegd. De kabel werd 5,5 meter diep in de zeebodem afgezonken om geen problemen te geven in de drukke scheepvaartroute. In totaal worden door netbeheerder Tennet vier offshorekabels ingegraven. De eerste twee kabels zijn in september vorig jaar geïnstalleerd.

Stopcontact

De stroom die windturbines op zee opwekken wordt via zo’n ‘stopcontact’ of transformatorstation via de gelegde kabels naar een hoogspanningsstation op de Maasvlakte gebracht. De windenergie gaat van daaruit verder naar elektriciteitsverbruikers in het land. Het is de bedoeling dat het windpark in 2023 volledig operationeel is. Exploitant Vattenfall verwacht, dat het windpark in de toekomst stroom kan leveren voor anderhalf tot twee miljoen huishoudens.