Indrukwekkende stilte duurde twee minuten, maar oorlogsslachtoffers werden veel langer herdacht

Grote boeken­beurs in Westlands Schaatsmu­se­um

Nee, Jutta Leerdam is er zaterdag en zondag niet in het Westlands Schaatsmuseum aan de Parellelweg in 's-Gravenzande, maar ze is wél te zien in de expositie die onder meer over haar is ingericht. En er zijn dit weekend boeken in het museum. Heel veel boeken.