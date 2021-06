Ineens zitten Stijn (22) en Jordi (25) bij wereldberoemd platenlabel: ‘We gaan nu de hele wereld over’

Het kan snel gaan in de wereld van de dance. Het is pas een jaar geleden dat Kouwenhoven en Coenradi de koppen bij elkaar staken. Ze leerden elkaar eerder kennen op de AMP-opleiding van het Albeda College in Rhoon, een plek waar studenten worden opgeleid tot muzikant en producer. ,,We bleken allebei van melodieuze dance te houden die toegankelijk en energiek is,” zegt Stijn. ,,Dat verklaart dat we zijn gaan samenwerken. We zijn ook goede vrienden, dus dat helpt.”