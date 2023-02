Informatie RVO blijkt onjuist: Export snijbloemen naar Rusland toch niet verboden

indebuurt.nl Mysterie opgelost: dit is er gebeurd met het ooievaars­nest in het Heilige Land

Op meerdere plekken in Delft nestelen Ooievaars. Een van deze nesten zit bovenop de flat aan de van Lodensteynstraat in het Heilige Land. Maar, indebuurt-lezer Marijke schrijft ons dat ze dit nest sinds kort niet meer ziet. Ze vraagt zich af wat ermee gebeurd is, want de ooievaars zijn er nog wel.

7 februari