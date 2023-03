Ingang winkelcentrum Naaldwijk om veiligheidsredenen gesloten: houten planken laten los

Kosten voor maatrege­len oud en nieuw lopen flink op: ‘Wat als we die prullenbak­ken gewoon laten hangen?’

De kosten om de jaarwisseling in Westland in goede banen te leiden lopen zó hoog op dat er geluiden opgaan om vooraf minder maatregelen te nemen. De schade vergoeden is dan mogelijk goedkoper dan de preventie die eraan voorafgaat. ,,Wat zou er gebeuren als we al die prullenbakken gewoon laten hangen?”