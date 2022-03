Insecteninvasie verwoest oogst: Orchideeënkweker eist 90.000 euro van wereldberoemde buurkas

Lijsttrekkersdebat ‘De kerkklok­ken luiden, dus ook de moskee mag oproepen tot gebed’

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Tien Westlandse partijen strijden om de plekken op het pluche. Wie zijn hun lijsttrekkers en wat willen ze? In vijf digitale duodebatten stellen we ze voor. Vandaag deel 4: Ad van Harmelen (ChristenUnie-SGP) en Benjamin Hofland (D66). ,,Kinderen moeten geen les krijgen over zaken als homoseksualiteit of transgenders.”

10 maart