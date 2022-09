Is dit hét ultieme wapen in strijd tegen nietsontziende rivierkreeften? ‘Het zijn er miljoenen’

Delfland begint in juli eindelijk met wegvangen van rivier­kreef­ten: ‘Er is in vier jaar tijd geen kreeft gevangen’

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat in juli op drie plekken beginnen met het wegvangen van de exotische rivierkreeften die de regio teisteren. Nieuwe vangmiddelen worden getest bij de universiteit van Wageningen en het best werkende vangtuig wordt ingezet in het gebied van Delfland.

