Islamitische school Westland voorspelt tekort aan lokalen

Column Wordt het wel een groot feest deze zomer?

De feestweken komen er aan. Ik vind dat altijd het hoogtepunt van het jaar, omdat je daar heel veel mensen ontmoet. Het is alleen de vraag of het een groot feest wordt deze zomer. In Naaldwijk ligt het Oranjecomité overhoop met de BIZ en her en der klagen organisatoren over de doorgeslagen regelgeving.

3 juli