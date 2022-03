Islamtische school Yunus Emre komt in openbare Daltonschool in Naaldwijk: ‘Wij zijn hier heel blij mee’

Naaldwijk als vestigingsplaats had de uitdrukkelijke voorkeur van stichting Yunus Emre en daar heeft de gemeente Westland nu gehoor aan kunnen geven. Andere opties waren het voormalige schoolgebouw aan het Achterlaantje in De Lier, basisschool Blink in ’s-Gravenzande en de Daltonschool in Honselersdijk, maar die bleken bij nader inzien niet geschikt. Daarmee bleef de openbare Daltonschool in Naaldwijk over.