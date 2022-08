ISW doet aangifte van grensoverschrijdend gedrag: ‘Leraar betastte mijn geslachtsdeel’

,,We hebben een anonieme melding gekregen van iemand die aangeeft oud-leerling te zijn geweest”, zegt een woordvoerster van het ISW. ,,Op basis daarvan hebben we alle protocollen in het onderwijs in gang gezet. Daartoe zijn we verplicht. Dat betekent dat we de vertrouwensinspecteur hebben ingelicht en we hebben er melding van gemaakt bij de politie. Die melding is omgezet in een aangifte. Dat is standaard als je zo’n melding krijgt. De zaak ligt nu bij de politie.”