Italiaans restaurant Da Armando gaat naar Marktplein

Twee minuten met Veel mensen typen maar een eind weg, dat kan veel beter

Fatsoenlijk Nederlands levert het lang niet altijd op, maar vanaf een jaar of 6 rammelt bijna iedereen geregeld op een laptop of computer. Veel gebruikers turen daarbij naar het toetsenbord, met twee vingers op zoek naar de juiste letters. Dat kan veel beter. De moderne deelnemers aan een typecursus zijn veel jonger dan de adolescenten die vroeger in de schoolbankjes van Schoevers zaten, weet Jolanda Nadorp van de bibliotheek Westland.