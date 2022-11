Italiaanse benefietavond Lionsclub levert meer dan 14.000 euro op voor Middin

1 miljoen euro: bizarre opbrengst Team Westland

Het stond er echt op de cheque die Dirk Huis en René Beukers van Team Westland zaterdagavond in de grote hal van Noordam Plants in ‘s-Gravenzande omhoog hielden: een miljoen euro. Het is het resultaat van de talloze acties die de leden de afgelopen maanden hebben gehouden, met de beklimming van de Col du Tourmalet in juni als hoogtepunt. Om de mega opbrengst te vieren gaven de Bloes Brodders een optreden.

21 november