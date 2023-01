Jaap Blom: ‘We zijn een bijzonder prettig volk dat in gezellige dorpen woont’

De lente komt eraan: heb jij een mooie lentefoto? Stuur 'm in!

Het is pas eind januari, maar de eerste stengels komen al uit de grond en er zitten her en der al knoppen aan de bomen. Zelfs de eerste lammetjes zijn al gespot. Heb jij ook al de eerste tekenen van de lente gezien in de Haage regio? Stuur jouw mooiste foto in!

26 januari