Jan Alsemgeest (65) werkte als bakker totdat hij allergisch werd voor meel

Jan was een sportieve jongen. Hij groeide op in een hecht gezin in Schipluiden. Jan trok, als zeer getalenteerde aanvallende middenvelder spelend voor de club van zijn dorp, de aandacht van het even verderop gelegen ADO. Hij werd gevraagd om mee te trainen met de Haagse selectie. Profvoetballer worden had er wellicht in gezeten als zijn knieën het niet één voor één hadden begeven.