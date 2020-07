Jan was niet geïnteresseerd in plantjes, maar de tuinbouw had wel baat bij zijn uitvindingen

Jan was een Westlandse uitvinder. Omdat zijn wiegje in het gezin van een tuinder in Kwintsheul stond, had vooral de tuinbouw baat bij zijn vondsten. Jan, de oudste van acht kinderen, was niet in plantjes geïnteresseerd. Hij had een fascinatie voor techniek. Van z’n moeder kreeg hij de ruimte voor een eigen werkplaatsje waar hij zichzelf, als kleine jongen urenlang kon vermaken. Vanaf z’n negende was z’n kennis over verbrandingsmotoren dusdanig dat hij al snel door Westlandse tieners werd ingeschakeld om een brommer op te voeren.