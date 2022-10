Jarige Lierse bedrijvenclub beraadt zich op toekomst: ‘Misschien moeten we verenigingsleven gaan helpen’

De Lierse Club van Bedrijven (LCB) viert dit weekeinde haar vijftigste verjaardag, maar met de sombere economische staat van het land is het de vraag of er wel reden voor een feestje is. Ook beraadt de club zich op haar toekomst. Hoe kan ze de leden het best van dienst zijn? ,,Misschien moeten we ons gaan inzetten voor het verenigingsleven in De Lier.”