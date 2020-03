Je zal er maar naast wonen: Spookhuis in Wateringen staat al jaren leeg

Ouders in hoogste staat van ongerust­heid: ‘Overheid, gooi alles dicht dan is er duidelijk­heid’

13:32 Ze zijn in hoogste staat van ongerustheid en vinden dat er ‘echte duidelijkheid’ moet komen over de verspreiding van het coronavirus. Met een zoon op het ‘besmette’ ISW Naaldwijk en een eigen zaak in de beauty branche neemt de onzekerheid toe.