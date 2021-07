Jenny (44) en Renzo (13) hebben heel hard een huis nodig: ‘Als ik nu struikel, sta ik niet meer op’

Renzo heeft ADHD, een diagnose die gesteld werd toen hij 6 jaar oud was. Op zich niet gek, aangezien zijn moeder en zus (21) het ook hebben. Heeft Renzo rust en regelmaat dan gaat het prima. Maar is dat er niet, dan loopt zijn hoofd over. Onlangs werd hij voor een week geschorst toen hij het wifi-netwerk op school had platgelegd omdat hij zijn huiswerk niet wilde maken. ,,Ik denk dat hij later wel een baan in de ict vindt”, zegt Jenny gekscherend. Ze kan er nu een beetje om lachen, maar de hele situatie waarin ze met haar zoon zit is eerder om te huilen.