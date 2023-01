Jenny Vermeer (CDA) weer terug na zwaar ongeluk met de fiets: ‘Ik heb echt heel veel geluk gehad’

Hoogheem­raad­schap: ‘Waterscha­de is niet te overzien bij buien zoals die in Limburg vielen’

Westland en Midden-Delfland lopen grotendeels onder water als deze regio te maken krijgt met uitzonderlijk zware en grootschalige neerslag zoals in juli 2021 in Zuid-Limburg. Dat blijkt uit een analyse die het gezaghebbende technologisch instituut Deltares uit Delft heeft gedaan. De schade zou in de miljarden euro’s lopen. Het onderzoek onderstreept volgens hoogheemraadschap Delfland dat we ons beter moeten wapenen tegen wateroverlast.

19 januari