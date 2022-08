Jeugddetentie en taakstraf geëist wegens klap met fles rum

Het is ruim een jaar geleden, maar de verdachte lijkt er nog steeds moeite mee te hebben wat er die avond is gebeurd. ,,Ik heb er gewoon geen woorden voor, het is nog steeds onwerkelijk”, zegt hij in de rechtbank. Hij raakt geëmotioneerd als hij moet vertellen over de vechtpartij op de Verlengde Strandweg in ‘s-Gravenzande.