JGZ en 8 gemeenten sluiten vernieuwd convenant: Samenwerken voor blije en gezonde kinderen

golfbrekers Dubbel Geluk in 2022: ‘Je moet het ook uit kleine dingen kunnen halen, zoals de zon op je ge­zicht’

De nieuwjaarswens die het bekende Haagse reclameadviesbureau Brückel per post of mail, en zelfs als app naar alle relaties en vrienden heeft gestuurd, belooft de ontvangers veel goeds in 2022. Zelfs meer dan waarop iedereen in stilte hoopt. Dubbel zoveel.

3 januari