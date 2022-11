Jong talent gaat het podium op tijdens Knallend Westland

Tim van Marrewijk (19) over doorbraak bij Westlandia: ‘Ik kijk al vanaf mijn derde naar het eerste team’

Voor de vijfde keer op rij stond Tim van Marrewijk (19) tegen Alphense Boys in de basisploeg van Westlandia-trainer Cesco Achterberg. In die hoedanigheid had de centrale verdediger dan ook een belangrijke rol in de 2-3 overwinning die de Westlandse vierdedivisionist in Alphen boekte.

27 november