Jong zeehondje op Heijdse strand: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Judoka Joshua (17) uit Den Haag wint goud op Olympische Jeugdspe­len

Joshua de Lange (17) uit Den Haag heeft bij het Jeugd Olympisch Festival in Slowakije in de gewichtsklasse tot 73 kilo een gouden medaille in de wacht gesleept. De jonge judoka overtuigde door in de finale na een ippon te winnen.

28 juli