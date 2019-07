Jonge tuinder kreeg de Florence Nightingale van Kwintsheul na de oorlog niet meer uit zijn hoofd

Slogan van Westland verdwenen achter spontane begroeiing bij stadhuis

16:50 Bij de opening van het nieuwe gemeentehuis in Naaldwijk werd meteen haar nieuwe slogan aan de wereld getoond: WEstland. In grote witte en groene letters schitterde de leus, geïnspireerd op de Amsterdamse slogan ‘I Amsterdam’, voor het gemeentehuis. Je kon er niet omheen. Met de nadruk op kon, want de letters zijn na twee jaar later volledig in het landschap opgenomen.