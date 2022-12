Jongen loopt meerdere verwondingen op door vuurwerkgooiers in Kwintsheul

The River en Waterfalls: deze Spotify-lijst zorgt ervoor dat je niet te lang onder de douche staat

Wat hebben de liedjes The River, Run to the Water, Waterfalls en Bridge over Troubled Water gemeen? Ze gaan én over water én duren niet langer dan vijf minuten. Laat dat nou net de tijdspanne zijn die wordt geadviseerd om in crisistijd de kosten voor water nog enigszins in de hand houden. ‘Douche één liedje lang, dan bespaar je al 18 tot 25 liter water’, aldus waterbedrijf Dunea.

21 december