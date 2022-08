Jongeren mogen eindelijk weer naar een feestje: ‘Cannes Outdoor wordt echt megadik’

De agenda van Braihim Mohcin, alias Bombastic, zit momenteel bom- en bomvol. Zo stond hij zaterdagavond op het podium van het Corsofestival aan de Hooghe Beer in Kwintsheul, komende zaterdag draait hij in De Lier en de week daarna staat hij op de bünhe van Cannes Outdoor in zijn eigen woonplaats. ,,Mooi dat het weer kan en mag”, zegt hij. ,,Het is wel bijzonder hoe snel het allemaal weer normaal is geworden, maar het gaat er wel heel euforisch aan toe. Er is wel wat veranderd. Een hele groep is nog nooit uit geweest.”