Jordy verkoopt installaties over de hele wereld: ‘Tuinbouwtechniek vaak interessant voor andere sectoren’

Linde, Gabie en Hanna poseren trots in Ver­meer-stijl: ‘Straks worden we nog beroemd’

Ze zijn alle drie zo trots als een pauw op het resultaat. De ‘fotomodellen’ Linde, Gabie en Hanna, die het syndroom van Down hebben, glunderen als ze vertellen over hun ervaring in de fotostudio waar ze in de stijl van Johannes Vermeer werden vastgelegd. ,,Ik vind het echt cool dat iedereen ons zo kan zien.”