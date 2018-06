JOVD geschokt door plotseling overlijden Hendrik Elema

De organisatie zag in Elema een 'zeer gewaardeerd lid'. Hij was onder meer oud-secretaris van de afdeling Den Haag en werd in deze rol 'zeer gewaardeerd bij activiteiten en in politieke discussies'. ,,Hij heeft jaren een waardevolle bijdrage geleverd aan de afdeling'', aldus de JOVD, die Elema zal herinneren als die 'eerlijk was en eerlijk voor zijn mening uitkwam'.