Juf Sandra is de leukste juf van Nederland

Trotse ouders zijn omstreeks 08.15 uur druk in de weer met het versieren van de klas. De stoeltjes staan dan al in rijen opgesteld, even later nemen de kinderen uit groep 7 en 8 hier één voor één plaats. Best spannend om de juf zo in het geniep op te wachten, vertelt Mohamed (11). Want Helleman is zich op dat moment nog van geen feest bewust. ,,Hoe zou ze binnenkomen en hoe zal ze reageren?'', vraagt hij zich af.



Nadat het toejuichen van de juf nog een laatste keer geoefend is, komt Helleman de klas binnen. Als zij haar joelende leerlingen ziet slaat ze haar handen voor de mond. In tegenstelling tot de kinderen is ze er ‘helemaal stil van’. Ze herpakt zich snel en spreekt de bomvolle klas kort toe. Ze ziet de waardering als kers op de taart. ,,Dat is echt heel leuk.’’ Wat misschien nog wel leuker is, is de groepsknuffel die volgt. De kinderen vliegen haar juichend om de nek.



Als iedereen weer rustig zit, is het tijd voor een officieel moment. Burgemeester Van Ardenne spoedde zich speciaal voor de gelegenheid naar Wateringen: ,,Daar moet ik naartoe’’, dacht zij toen het vrolijke nieuws haar bereikte.